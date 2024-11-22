Бунт подпольных миллионеров: 4-я мандариновая революция в Абхазии все-таки свершилась

АЖ

Александр Жигилий

Там не все так просто, как описал корреспондент! Бывший Прокурор Абхазии на днях дал развернутую картину причин интриги и этого бунта! По закону, который и стал камнем преткновения, бизнес из России получал абсолютные права на 8 лет- никаких налогов вкладываемых денег из России, то есть никаких отчетов! Спокойно можешь ввозить в Абхазию криминальные бабки, отмывать их там в течении 8 лет и ничего тебе не будет!!! Вот это и переполнило чашу терпения и вспыхнули волнения; народ не согласился с такими "льготами"! Хочешь быть инвестором? Пожалуйста! Но на условиях действующего законодательства, как для, всех! Это было главным требованием абхазов, вот это и стало основой всех протестов и привело к смене Власти!!!