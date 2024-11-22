Парламент Абхазии собрался, чтобы проголосовать за отставку президента республики Олег УМАРОВ СТОРГОВАЛИСЬ НА ХЭППИ-ЭНД Революция закончена.
Бунт подпольных миллионеров: 4-я мандариновая революция в Абхазии все-таки свершилась
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Там не все так просто, как описал корреспондент! Бывший Прокурор Абхазии на днях дал развернутую картину причин интриги и этого бунта! По закону, который и стал камнем преткновения, бизнес из России получал абсолютные права на 8 лет- никаких налогов вкладываемых денег из России, то есть никаких отчетов! Спокойно можешь ввозить в Абхазию криминальные бабки, отмывать их там в течении 8 лет и ничего тебе не будет!!! Вот это и переполнило чашу терпения и вспыхнули волнения; народ не согласился с такими "льготами"! Хочешь быть инвестором? Пожалуйста! Но на условиях действующего законодательства, как для, всех! Это было главным требованием абхазов, вот это и стало основой всех протестов и привело к смене Власти!!!
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7 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Перекрыть Абхазии весь кислород, закрыть границы, перестать платить все выплаты. Перестать общаться с "очередным президентом попрошайкой" из Абхазии. Обещать, что угодно и ни чего реально не делать. А потом будем посмотреть, как гордые абхазы будут самостоятельно выживать в таких условиях.
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7 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Абхазы выгнали грузин. Русских не допускают до владения недвижимостью. Ждут турок? В Аджарии турки скупили территории. В Турции публичные дома запрещены, а в Аджарии разрешены. Турки развлекаются в Аджарии. Абхазам ЭТО надо?
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2 час.
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