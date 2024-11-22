Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Агафонова (Забалуева)
    У нас не правительство, а бардак и вредительство!👆Почти каждую смен...
  • Константин Самарин
    Да всё просто, как три рубля: Все эти режиссеры мнят себя великими деятелями от киноискусства, и мечтают о мировой сл...Метастазы либерал...
  • Александр Конкин
    Сидящие к камере Луганского СИЗО, командиры ополчения 2014 года, по "гениальному" Сурковскому плану слива Донбасса об...Бардак с мигранта...

Бунт подпольных миллионеров: 4-я мандариновая революция в Абхазии все-таки свершилась

Бунт подпольных миллионеров: 4-я мандариновая революция в Абхазии все-таки свершилась

Парламент Абхазии собрался, чтобы проголосовать за отставку президента республики Олег УМАРОВ СТОРГОВАЛИСЬ НА ХЭППИ-ЭНД Революция закончена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЖ
Александр Жигилий
Там не все так просто, как описал корреспондент! Бывший Прокурор Абхазии на днях дал развернутую картину причин интриги и этого бунта! По закону, который и стал камнем преткновения, бизнес из России получал абсолютные права на 8 лет- никаких налогов вкладываемых денег из России, то есть никаких отчетов! Спокойно можешь ввозить в Абхазию криминальные бабки, отмывать их там в течении 8 лет и ничего тебе не будет!!! Вот это и переполнило чашу терпения и вспыхнули волнения; народ не согласился с такими &quot;льготами&quot;! Хочешь быть инвестором? Пожалуйста! Но на условиях действующего законодательства, как для, всех! Это было главным требованием абхазов, вот это и стало основой всех протестов и привело к смене Власти!!!
Ответить
7 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Перекрыть Абхазии весь кислород, закрыть границы, перестать платить все выплаты. Перестать общаться с &quot;очередным президентом попрошайкой&quot; из Абхазии. Обещать, что угодно и ни чего реально не делать. А потом будем посмотреть, как гордые абхазы будут самостоятельно выживать в таких условиях.
Ответить
7 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Абхазы выгнали грузин. Русских не допускают до владения недвижимостью. Ждут турок? В Аджарии турки скупили территории. В Турции публичные дома запрещены, а в Аджарии разрешены. Турки развлекаются в Аджарии. Абхазам ЭТО надо?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх