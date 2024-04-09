Прокуратура Кировграда разъясняет, что такое судебный приказ: порядок вынесения и обжалования

Судебный приказ представляет собой судебное решение, вынесенное судьей по требованию о взыскании денег или истребовании движимого имущества от должника, если сумма взыскиваемых денег или стоимость имущества не превышает 500 000 рублей.
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