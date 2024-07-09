В Туве 18 детей отравились на отдыхе в летнем лагере

Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва и Центр гигиены и эпидемиологии приступили к проведению расследования после того, как стало известно о госпитализации 18 детей, отдыхавших в летнем лагере "Чагытай".
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