Госслужбам и банкам России могут запретить иностранные мессенджеры для общения с клиентами

Правительство России планирует запретить банкам, государственным службам и операторам связи общаться с клиентами в иностранных мессенджерах, что необходимо для борьбы с телефонными мошенниками, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
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