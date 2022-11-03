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«Настюхи дома нет? Запрыгивай, Юлек!»: Коваль ответила, был ли у нее секс с Элджеем

«Настюхи дома нет? Запрыгивай, Юлек!»: Коваль ответила, был ли у нее секс с Элджеем

Юлию Коваль обвиняли в крахе семьи Насти Ивлеевой: мол, она увела мужа у подруги. Ведущая «Орла и решки» прервала молчание и рассказала, связывает ли ее что-то с Элджеем.

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