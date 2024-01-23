Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан обсудили ситуацию в Газе и Красном море

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан во время переговоров на полях ООН заявили о пользе скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа, а также выразили обеспокоенность напряженной ситуацией в акватории Красного моря.