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Рок-фестиваль от лидера "Алисы" KKinchevFest стартует в Петербурге

Волны Финского залива сегодня станут биться о набережную в Санкт-Петербурге в ритме тяжелого рока. Прямо на самом берегу стартует долгожданный "Кинчевфест" - фестиваль, задуманный и организованный легендарным лидером "Алисы" Константином Кинчевым.

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