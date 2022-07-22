Рок-фестиваль от лидера "Алисы" KKinchevFest стартует в Петербурге

Волны Финского залива сегодня станут биться о набережную в Санкт-Петербурге в ритме тяжелого рока. Прямо на самом берегу стартует долгожданный "Кинчевфест" - фестиваль, задуманный и организованный легендарным лидером "Алисы" Константином Кинчевым.