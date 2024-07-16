В ЕС указали Орбану на невозможность дискуссий по Украине без Киева

Global Look Press/Sascha Steinach/dpa-Zentralbild Глава Евросовета Шарль Мишель в ответном письме премьер-министру председательствующей в ЕС Венгрии Виктору Орбану заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине невозможны без участия Киева, сообщает 16 июля Reuters.
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