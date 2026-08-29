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Грег Вайнер: Вашингтон "не любит" Зеленского и делает ставку на "сговорчивого" Фёдорова

Грег Вайнер: Вашингтон "не любит" Зеленского и делает ставку на "сговорчивого" Фёдорова

США уже сделали ставку на экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова — в Вашингтоне считают Владимира Зеленского неудобным партнёром и надеются на более сговорчивого преемника.

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