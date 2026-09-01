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В Орловской области День знаний отметили открытием школы

В Орловской области День знаний отметили открытием школы

Сегодня, 1 сентября, в Орловской области за парты сели более 73,5 тысяч учеников, из них свыше 6,3 тысячи — первоклассники.

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