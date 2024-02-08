Рядовой из Хабаровска Владимир Степанов спас товарища в зоне спецоперации

Военные из состава Восточного военного округа, размещенного в Еврейской автономной области, выполняли задачу по защите опорного пункта неподалеку от одного из населенных пунктов, находящихся в зоне специальной военной операции.
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