Пришла пора реформ в МВД: Бастрыкин и Следственный комитет как последняя, надежда на справедливость

Виктор Гайдуков

Этот гадючник надо разгребать, иначе никак. А начинать с головы, да и с законами надо поработать. Прямо как в песне поётся: "Эй Вы там, на верху..." Где наши правозащитники, депутаты, где их законотворческая инициатива. Где работа...?