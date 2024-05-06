Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пришла пора реформ в МВД: Бастрыкин и Следственный комитет как последняя, надежда на справедливость

Пришла пора реформ в МВД: Бастрыкин и Следственный комитет как последняя, надежда на справедливость

Вы обратили внимание, что у нас в стране последняя надежда на справедливость не полиция Колокольцева, а Следственный комитет Бастрыкина.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Этот гадючник надо разгребать, иначе никак. А начинать с головы, да и с законами надо поработать. Прямо как в песне поётся: &quot;Эй Вы там, на верху...&quot; Где наши правозащитники, депутаты, где их законотворческая инициатива. Где работа...?
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12 час.
E
Elka
Колокольцева проверить и уволить, если не посадить
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10 час.
Елена Смирнова
нужна большая чистка, начиная с Думы, полиции ну и судейской! обязательно!
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10 час.

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