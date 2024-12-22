Маск возмутился тратами США на оборону Европы в условиях роста госдолга

По его словам, подобные расходы не имеют смысла Американский предприниматель Илон Маск возмутился тем, что граждане Соединенных Штатов в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках НАТО.
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