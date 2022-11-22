«Тигров» бьют, невзирая на морды

Из хроники последних месяцев борьбы с коррупцией в Китае Михаил Морозов Фото: Артем Иванов/ТАСС Как заявил на прошедшем в октябре ХХ съезде Компартии Китая генеральный секретарь Си Цзиньпин, «в борьбе с коррупцией была одержана решающая победа».