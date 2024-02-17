«Бабка без детки…» — Лолита пожаловалась на одиночество  

Лолита Милявская, похоже, стала затворником и ушла в себя. Дело в том, что певица вынужденно осталась без работы, а ведь у нее был запланирован большой гастрольный тур по городам России в честь своего 60-летия.
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