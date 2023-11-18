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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при Лас-Вегаса-2023. Квалификация начнется в 11:00

В ночь с 17 на 18 ноября в США состоится квалификация к первому в истории Гран-при Лас-Вегаса. Старт сессии – в 11:00 по московскому времени.

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