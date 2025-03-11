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Царьград

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Космонавту из Ростовской области Чубу присвоено звание Героя России

Космонавту из Ростовской области Чубу присвоено звание Героя России

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб был удостоен звания Героя России за выдающиеся заслуги и мужество, проявленные во время своего длительного космического полета на Международной космической станции.

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