Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

904 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Храни Вас Господь🙏❤️Вернитесь Все живыми и здоровыми👊🙏🙏🙏Военнослужащие гв...
  • Владимир Алтайцев
    За совершение преступления, предусмотренного статьей 242.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы срок...Египет выдал граж...
  • Владимир Петров
    Дали жахнуть по школе, пострелять мигрантов...Новогодние желани...

Михайловская военная артиллерийская академия награждена главнокомандующим Сухопутными войсками за высокие спортивные результаты

Михайловская военная артиллерийская академия награждена главнокомандующим Сухопутными войсками за высокие спортивные результаты

Соревнуясь на огневом рубеже в выполнении упражнений по стрельбе из штатного или табельного оружия, команда академии с 2014 года занимает первые места и в 2024 году в 11 раз стала чемпионом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх