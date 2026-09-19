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Газета.ру

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Российский фигурист Кондратюк: у меня все отлично

Российский фигурист Кондратюк: у меня все отлично

Чемпион России и Европы Марк Кондратюк, лишенный Международным союзом конькобежцев (ISU) нейтрального статуса, заявил, что у него все отлично, передает «Чемпионат».

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