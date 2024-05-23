Серебренников показал в Каннах свой новый фильм об Эдуарде Лимонове.

Что о нем известно? Кадр: фильм «Лимонов, баллада об Эдичке» На Каннском фестивале состоялась премьера нового фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов: Баллада» — снятого частично за границей, частично в России (еще до отъезда из нее режиссера) портрета скандального и выдающегося писателя, одной из самых ярких фигур отечественной культуры второй половины ХХ века.