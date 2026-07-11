О преступлениях бандеровцев на Западной Украине

ФСБ рассекретила новую порцию документов о преступлениях бандеровцев на Западном Украине.Со второй половины 1943 года украинские националисты приступили к этническим чисткам и на территории Восточной Галиции (в настоящее время – Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области), где зверства в отношении польского населения продолжались вплоть до осени 1945 года.