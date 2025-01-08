Пленный солдат ВСУ намерен отказаться от обмена и остаться в России

Пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, бывший участник антитеррористической операции (АТО) украинской армии Александр Жигалкин рассказал ТАСС, что намерен отказаться от обмена военнопленными и остаться на территории Российской Федерации.
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