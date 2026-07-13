Турэксперт Мурадян объяснил, как с 1 сентября изменятся правила продажи туров

В России с 1 сентября вступят в силу новые требования к продаже туров, согласно которым путешественникам должны будут заранее рассказывать обо всех рисках, правилах въезда, традициях и прочих условиях пребывания в той или иной стране.
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