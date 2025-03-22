Названы победители регионального финала конкурса «Воспитать человека – 2025»

В заочном этапе конкурса приняли участие более 300 педагогов из всех муниципальных образований региона, в финал вышли 67В заочном этапе конкурса приняли участие более 300 педагогов из всех муниципальных образований региона, в финал вышли 67В течение пяти дней финалисты проводили открытые уроки, мастер-классы, решали профессиональные кейсы и отвечали на вопросы экспертов.
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