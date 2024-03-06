Собянин: Новые проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Благодаря этим объектам жизнь в Москве станет еще удобнее Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале после заседания Президиума правительства Москвы сообщил, что пять новых объектов по программе создания мест приложения труда были одобрены правительством российской столицы.
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