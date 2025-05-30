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Закрытый тест новой Painkiller, детали DLC для Atomfall, хейтеры MindsEye, 9 новых игр CD Project…

Закрытый тест новой Painkiller, детали DLC для Atomfall, хейтеры MindsEye, 9 новых игр CD Project…

В отчёте CD Project обнаружились 3 неназванных проекта вдобавок к уже анонсированным 6; Рэнди Питчфорд извинился за историю с Borderlands 4 и «тру фанат купит и за 80$»; один из руководителей MindsEye уверен, что хейт игры проплачен; Opia Games анонсировала арена-шутер Sydless с мячом-убийцей; шутер-платформер LavaLoop выйдет в 2026-м; создатели супергеройской стратегии Dispatch опубликовали демоверсию; Rebellion подробнее рассказала о DLC Wicked Isle .

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