Закрытый тест новой Painkiller, детали DLC для Atomfall, хейтеры MindsEye, 9 новых игр CD Project…

В отчёте CD Project обнаружились 3 неназванных проекта вдобавок к уже анонсированным 6; Рэнди Питчфорд извинился за историю с Borderlands 4 и «тру фанат купит и за 80$»; один из руководителей MindsEye уверен, что хейт игры проплачен; Opia Games анонсировала арена-шутер Sydless с мячом-убийцей; шутер-платформер LavaLoop выйдет в 2026-м; создатели супергеройской стратегии Dispatch опубликовали демоверсию; Rebellion подробнее рассказала о DLC Wicked Isle .