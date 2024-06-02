Египет: порт под зеленый метанол

Заправочный порт для судов, использующих зеленый метанол в качестве топлива, построят в Египте в рамках совместного проекта гигантского портового и логистического оператора из ОАЭ AD Ports Group, египетской компании Transmar, осуществляющей морские контейнерные перевозки на Ближнем Востоке и в Восточной Африке, а также египетской инжиниринговой компании Orascom Construction.