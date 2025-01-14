Руководству нового педагогического вуза в Екатеринбурге ужесточат условия

В Екатеринбурге руководству Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) не планируют повышать зарплату после присоединения Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ).
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