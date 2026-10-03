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Эксперт Бондарь раскрыл порядок расчета оплаты отопления за неполный месяц

Эксперт Бондарь раскрыл порядок расчета оплаты отопления за неполный месяц

Если отопительный сезон начался не в первые числа месяца, то плата за коммунальную услугу будет зависеть от наличия общедомового счетчика тепла.

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