Доцент МИРЭА предупредил об опасности несменных картриджей фильтров

Доцент МИРЭА Андрей Дорохов рассказал о рисках несменных картриджей в фильтрах для воды. Они могут стать источником инфекций даже при редком использовании.
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