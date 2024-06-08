Очевидно, лучшие времена Зеленского прошли. Фото: коллаж Царьграда. Сегодня 11K прочитали Президент Аргентины был одной из последних надежд Киева – лидер крупной страны вроде как согласился приехать на "саммит мира" в рамках форума "Большой семёрки" (G7), однако так было до последнего времени.