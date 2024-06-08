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Запад окончательно сливает Зеленского: 10 лидеров стран отказались от участия в "саммите мира"

Запад окончательно сливает Зеленского: 10 лидеров стран отказались от участия в "саммите мира"

Очевидно, лучшие времена Зеленского прошли. Фото: коллаж Царьграда. Сегодня 11K прочитали Президент Аргентины был одной из последних надежд Киева – лидер крупной страны вроде как согласился приехать на "саммит мира" в рамках форума "Большой семёрки" (G7), однако так было до последнего времени.

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