Красов: Госдума продолжит работу по поддержке участников СВО

Член Государственной Думы Российской Федерации Андрей Красов проинформировал о планах нового созыва продолжить совершенствование военного законодательства и поддержку участников специальной военной операции.
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