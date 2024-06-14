В Иркутске ликвидируют незаконную свалку на берегу реки Ушаковка

Несанкционированная свалка на берегу реки Ушаковки в Иркутске будет убрана. Эта свалка уже включена в территориальную схему государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС).
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