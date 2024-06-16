Врач рассказала о бесполезных для утоления жажды напитках

В жаркую погоду важно своевременно утолять жажду и поддерживать водно-солевой баланс в организме. Но не все напитки в этом помогают, о чем 15 июня в рассказала диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik.