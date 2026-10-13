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Рязанские новости

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С 2027 года ЕГЭ по истории станет обязательным для ряда специальностей

С 2027 года ЕГЭ по истории станет обязательным для ряда специальностей

С 2027 года для поступления на ряд гуманитарных и социально-экономических специальностей история станет обязательным предметом вместо альтернативного обществознания.

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