Придурок, вернись в палату! **** Причастная к теракту в РФ группа пыталась атаковать Францию - Заявил Макрон-Наполеон (микро) Подразделение группировки "Исламское государство", которая взяла ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, осуществило несколько попыток атак на территории Франции.
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