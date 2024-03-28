Придурок, вернись в палату! **** Причастная к теракту в РФ группа пыталась атаковать Францию - Заявил Макрон-Наполеон (микро) Подразделение группировки "Исламское государство", которая взяла ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, осуществило несколько попыток атак на территории Франции.