AdIndex

3 318 подписчиков

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    А о самом главное умолчали,как работадатель поимеет от сокращении недели и как поимеют продовцыИдею четырехдневн...
  • Александр Раевский
    Вот здорово!!! Браво!!!Может у нас меньше увлекаться этим играми будут!!! От них только вред и куча проблем!!! Это не...Зарубежные издате...
  • Александр Раевский
    .Зарубежные издате...

Отраслевые ассоциации предложили правки в законопроект о штрафах за нарушение правил маркировки интернет-рекламы

Отраслевые ассоциации предложили правки в законопроект о штрафах за нарушение правил маркировки интернет-рекламы

Отраслевые организации подготовили письмо с предложениями по доработке законопроекта, предусматривающего ответственность за нарушение правил маркировки интернет-рекламы и предоставления отчетности по ней (документ есть в распоряжении AdIndex).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх