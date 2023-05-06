Отраслевые ассоциации предложили правки в законопроект о штрафах за нарушение правил маркировки интернет-рекламы

Отраслевые организации подготовили письмо с предложениями по доработке законопроекта, предусматривающего ответственность за нарушение правил маркировки интернет-рекламы и предоставления отчетности по ней (документ есть в распоряжении AdIndex).
Отраслевые организации подготовили письмо с предложениями по доработке законопроекта, предусматривающего ответственность за нарушение правил маркировки интернет-рекламы и предоставления отчетности по ней (документ есть в распоряжении AdIndex).
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