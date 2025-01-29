Собянин: Еще шесть регионов РФ подключатся к московской ИИ-платформе медсервисов

Платформа предоставляет 17 сервисов Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале о том, что в 2025 году к платформе «МосМедИИ», предоставляющей услуги на основе искусственного интеллекта, будут подключены ещё шесть субъектов Российской Федерации.