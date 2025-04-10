В Петербурге сдают помещения Апраксина двора

В центре Петербурга находится объект культурного наследия регионального значения — Апраксин двор. Старейший рынок Северной столицы выглядит довольно плачевно, а в последнее время приобрел сомнительную репутацию: часто фигурирует в криминальных новостях как площадка для реализации сомнительных товаров сомнительными продавцами.