В Новосибирской области фермерское хозяйство привлечено к ответственности за незаконную добычу природного песка без лицензии.
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