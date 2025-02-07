«Наши дипломаты – это наше преимущество»: кого расхвалили в Госдуме?

В команде главы МИД России Сергея Лаврова работают люди, которыми наша страна может гордиться. В старину дипломатов и послов очень часто брали в заложники, держали в тюрьмах и пытались склонить на свою сторону, выпытать гостайны.
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