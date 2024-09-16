Раанта завершил карьеру в НХЛ и планирует поиграть в Европе. Финский вратарь провел 11 сезонов в лиге

35-летний финский вратарь сообщил, что не планирует возвращаться в лигу, где провел 11 сезонов. Раанта выступал за «Чикаго», «Рейнджерс», «Аризону» и «Каролину» – всего 277 игр в регулярных чемпионатах при 139 победах и 20 шатаутах (91,3% сэйвов и 2,48 коэффициент надежности).