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Раанта завершил карьеру в НХЛ и планирует поиграть в Европе. Финский вратарь провел 11 сезонов в лиге

35-летний финский вратарь сообщил, что не планирует возвращаться в лигу, где провел 11 сезонов.  Раанта выступал за «Чикаго», «Рейнджерс», «Аризону» и «Каролину» – всего 277 игр в регулярных чемпионатах при 139 победах и 20 шатаутах (91,3% сэйвов и 2,48 коэффициент надежности).

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