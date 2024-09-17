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Дочь музыканта Оззи Осборна Келли призналась, что подростком была зависима от лекарств

Дочь музыканта Оззи Осборна Келли призналась, что подростком была зависима от лекарств

Дочь музыканта Оззи Осборна, звезда реалити-шоу Келли в документальном фильме "TMZ расследует дело Мэттью Перри и тайной наркосети знаменитостей" призналась, что подростком нелегально получала наркотики от врачей.

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