В Коломне на оборонном предприятии началась забастовка. Терпеть хамство больше нет сил

Подленькая статистика. Автор «ЗАБЫЛ» упомянуть, что русских в России больше всех живёт. И дерьма, значит, больше из-за воров, рэкетиров и прочих заражённых грабительской потреблятской психологией людишек больше всего по зонам сидит! Дерьмово подстроил цифры. Провокационно. Ну, а дикарям-мигрантам, понятно, привычнее чик-чик ножиком — и не чикаться долго. У моего приятеля вот узбеки жену прошлый год в своей же теплице (она встретилась там с ворами-узбеками), они ведь зарезали, сучата... И сам приятель вскорости от грусти по ней недавно умер...

L

Lyudmila

А не было потому что им в своих республиках работы хватало да еще и РСФСР вбухивало в эти республики немало, заводы-фабрики строило. А сейчас все что осталось от СССР стало разваливаться на глазах и работы не стало вот они и прут сюда типа вы нас содержать как и при советах должны. Свои то правительства на всех этих ценных рабочих болт забили, "ехайте" куда хотите только нас не доставайте. А куда им ехать, кому они нужны? Ни одна страна им не рада и нигде такой вольницы как у нас нет. А наше дурачье их сюда тащит в надежде что меньше платить им надо будет. Только они уже научены и за копейку "трудиться" не будут, хотя мозгов бог не дал, образования никакого, но деньги они считать умеют, а чтобы их получить есть руководство диаспор, которое подскажет как потребовать и как нажать на начальника чтобы больше получить. А наше правительство и Дума на все это безобразие смотрит спустя рукава.