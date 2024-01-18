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    Пидорис говняный, ты лично видел, как Сталин свои подписи ставил? Подстилка ты подпиндосная, тебя уже отымели во все ...Чем был Большой т...
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    А не было потому что им в своих республиках работы хватало да еще и РСФСР вбухивало в эти республики немало, заводы-ф...В Коломне на обор...
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В Коломне на оборонном предприятии началась забастовка. Терпеть хамство больше нет сил

В Коломне на оборонном предприятии началась забастовка. Терпеть хамство больше нет сил

Интересная жизнь с Vera Star То что в нашей стране в последние годы наблюдается резкий приток мигрантов, заметили наверняка все, особенно жители больших городов.

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Комментарии
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Александр Лесков
Подленькая статистика. Автор «ЗАБЫЛ» упомянуть, что русских в России больше  всех живёт. И дерьма, значит, больше из-за воров, рэкетиров и прочих заражённых грабительской  потреблятской психологией людишек  больше всего по зонам сидит!  Дерьмово  подстроил цифры. Провокационно. Ну, а дикарям-мигрантам, понятно,  привычнее чик-чик ножиком — и не чикаться долго.  У моего приятеля вот узбеки жену прошлый год в своей же теплице (она встретилась там с ворами-узбеками), они ведь  зарезали, сучата... И сам приятель вскорости от грусти по ней недавно умер...
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1 час.
Василий Целовальников
При СССР (читай при Сталине), таких проблем не было!!!
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55 мин.
L
Lyudmila
А не было потому что им в своих республиках работы хватало да еще и РСФСР вбухивало в эти республики немало, заводы-фабрики строило. А сейчас все что осталось от СССР стало разваливаться на глазах и работы не стало вот они и прут сюда типа вы нас содержать как и при советах должны. Свои то правительства на всех этих ценных рабочих болт забили, &quot;ехайте&quot; куда хотите только нас не доставайте. А куда им ехать, кому они нужны? Ни одна страна им не рада и нигде такой вольницы как у нас нет. А наше дурачье их сюда тащит в надежде что меньше платить им надо будет. Только они уже научены и за копейку &quot;трудиться&quot; не будут, хотя мозгов бог не дал, образования никакого, но деньги они считать умеют, а чтобы их получить есть руководство диаспор, которое подскажет как потребовать и как нажать на начальника чтобы больше получить. А наше правительство и Дума на все это безобразие смотрит спустя рукава.
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35 мин.

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