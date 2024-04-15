Агент Джикии Шпинев позитивно отреагировал на увольнение Абаскаля

Вадим Шпинев, агент капитана московского "Спартака" Георгия Джикии, заявил, что ожидает худшего предложения от руководства клуба о продлении контракта для своего клиента на фоне отставки тренера Гильермо Абаскаля.
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