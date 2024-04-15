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Агент Джикии Шпинев позитивно отреагировал на увольнение Абаскаля

Агент Джикии Шпинев позитивно отреагировал на увольнение Абаскаля

Вадим Шпинев, агент капитана московского "Спартака" Георгия Джикии, заявил, что ожидает худшего предложения от руководства клуба о продлении контракта для своего клиента на фоне отставки тренера Гильермо Абаскаля.

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