Москвичка сообщила о готовящемся взрыве в отделе полиции в Мордово

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве осуждена жительница Московской области. В феврале 2024 года она из хулиганских побуждений позвонила на номер системы «112» и сообщила диспетчеру заведомо ложные сведения о взрывном устройстве, расположенном в отделе полиции «Мордовский».