🔴 В Ялте более 20 трансформаторов обесточены Сейчас принимаются все меры, чтобы устранить неполадку в ближайшее время, сообщает с места аварии глава администрации Ялты Янина Павленко.
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🔴 В Ялте более 20 трансформаторов обесточены Сейчас принимаются все меры, чтобы устранить неполадку в ближайшее время, сообщает с места аварии глава администрации Ялты Янина Павленко.