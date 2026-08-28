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Rate-Hike Odds Spike As Chair Warsh Tilts Hawkish, Questions AI Productivity Timing, Prefers "Quieter" Fed

Rate-Hike Odds Spike As Chair Warsh Tilts Hawkish, Questions AI Productivity Timing, Prefers "Quieter" Fed

Rate-Hike Odds Spike As Chair Warsh Tilts Hawkish, Questions AI Productivity Timing, Prefers "Quieter" Fed Update (1000ET): The speech was hawkish in substance (see full remarks below) - Warsh framed inflation as the clear priority, said financial conditions are not restrictive, and set a high bar (“confident that underlying inflation is moving to our objective, clearly and at sufficient speed”) - while refusing to pre-commit to a September hike.

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