Шесть рейсов «Победы» задержали из-за ограничения полетов над Ираном

С клиентами в аэропорту работают представители лоукостера Шесть рейсов лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») между Москвой и ОАЭ 2 октября предварительно были задержаны из-за закрытия воздушного пространства Ирана, сообщили в компании.
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