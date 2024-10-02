Шесть рейсов «Победы» задержали из-за ограничения полетов над Ираном

С клиентами в аэропорту работают представители лоукостера Шесть рейсов лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») между Москвой и ОАЭ 2 октября предварительно были задержаны из-за закрытия воздушного пространства Ирана, сообщили в компании.