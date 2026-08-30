Как детям прививают любовь к чтению

Заканчивается лето, а с ним и время для чтения предлагаемой школьникам на этот сезон литературы. В июне Минпросвещения рекомендовало первоклассникам проводить за книгами не дольше часа в день.
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